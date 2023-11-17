السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الداخلية يطارد حائزي الأسلحة النارية بالمحافظات

أسلحة نارية
أسلحة نارية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات مكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، ومروجي المواد المخدرة، وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

و أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:  فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (127 قطعة سلاح نارى بحوزة 87 متهم) .. وذلك على النحو التالى :(3) رشاش .(1) بندقية قناصة .(35) بندقية آلية.(27) بندقية خرطوش .


كما تم ضبط (7) طبنجات ، (54) فرد محلى ، و(2) قنبلة يدوية ، و(60) خزينة متنوعة، و(11) شريط طلقات نارية ، و (6333) طلقة مختلفة الأعيرة .  (191) قطع سلاح أبيض .

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