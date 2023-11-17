تحديث جديد على رسائل آبل واندرويد (تفاصيل)

كشفت شركة Apple أنها ستضيف معيارًا جديدًا للمراسلة "في وقت لاحق من العام المقبل" للسماح لمالكي Android باستخدام بعض ميزات iMessage.

سيسمح هذا التغيير لكلا نظامي التشغيل بتجربة إيصال القراءة ومؤشرات الكتابة ومشاركة الوسائط المحسنة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تعتزم Apple إضافة دعم لمعيار RCS (خدمات الاتصالات الغنية) في تحديث البرنامج في وقت لاحق من العام المقبل.

ويرجع السبب وراء التحديث، الذي كشف عنه موقع 9to5Mac لأول مرة، هو استرضاء قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي الذي صدر في عام 2020، والذي يمنع "حراس البوابة من فرض شروط غير عادلة على الشركات والمستخدمين النهائيين"، وهو مايدفع شركات مثل Apple لجعل الخدمات متاحة على جميع الأنظمة الأساسية، حتى على أجهزة Android المنافسة لها.

وقال متحدث باسم شركة Apple: "في وقت لاحق من العام المقبل، سنضيف دعمًا لملف RCS Universal Profile، وهو المعيار الذي تنشره حاليًا جمعية GSM"، وأصاف: نعتقد أن RCS Universal Profile سيوفر تجربة أفضل للتشغيل البيني مقارنةً بالرسائل النصية القصيرة أو رسائل الوسائط المتعددة.

وأوضح متحدث Apple: "سيعمل هذا جنبًا إلى جنب مع iMessage، الذي سيظل أفضل تجربة مراسلة وأكثرها أمانًا لمستخدمي Apple."

وكانت جوجل سبق وطرحت خدمة RCS لعملائها في الولايات المتحدة في عام 2019، بما في ذلك إيصالات القراءة ومؤشرات الكتابة واستخدام WiFi لإرسال الرسائل.

وكانت هذه الخطوة للتنافس مع أمثال iMessage وFacebook Messenger، لكن المعيار غير متوافق مع رسائل Apple وبالرغم من ذلك لا تدعو Apple مستخدمي Android إلى النظام الأساسي ولكنها تضيف خدمة RCS بشكل منفصل.

وجرى تصميم نظام RCS ليحل محل معيار الرسائل القصيرة (SMS) وتم تطويره منذ عام 2007 بمساعدة الهيئة التجارية لرابطة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA).

وقال التقرير إن شركة أبل ظلت تتراجع عن اعتماد RCS لأكثر من عام، حتى مع قيام جوجل وآخرين بالضغط على الشركة المصنعة لهواتف iPhone لتبني هذه التكنولوجيا.