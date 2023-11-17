مشاجرة تسفر عن إزهاق روح شخصين بأسوان

شهدت منطقة الزمالك بمدينة كوم أمبو في أسوان، مشاجرة بالأسلحة الآلية بين عائلتين؛ وهو ما أسفر عن وقوع قتيلين.

وكان بلاغ وصل إلى مدير أمن أسوان، من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بوقوع قتيلين إثر مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بمنطقة الزمالك.

وانتقلت قوة أمنية لمكان المشاجرة وتبين أن عائلة من الضما، تشاجرت مع عائلة من الزمالك بمنطقة زراعية بمنطقة الزمالك؛ وهو ما أسفر عن وقوع قتيلين من الطرفين بعد تبادل إطلاق النار.

وكشفت التحريات أن مشاجرة قديمة نشبت أسفرت عن وقوع قتيل من عائلة الضما وتجددت اليوم بمحاولة أخذ العائلة الثأر من عائلة الزمالك؛ وهو ما أسفر عن وقوع قتيلين من العائلتين.

وانتقلت قوات الأمن لمكان المشاجرة في محاولة للسيطرة وإعادة الهدوء للمنطقة.