السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مشاجرة تسفر عن إزهاق روح شخصين بأسوان

إسعاف-أرشيفية
إسعاف-أرشيفية

شهدت منطقة الزمالك بمدينة كوم أمبو في أسوان، مشاجرة بالأسلحة الآلية بين عائلتين؛ وهو ما أسفر عن وقوع قتيلين.

وكان بلاغ وصل إلى  مدير أمن أسوان، من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بوقوع قتيلين إثر مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بمنطقة الزمالك.

وانتقلت قوة أمنية لمكان المشاجرة وتبين أن عائلة من الضما، تشاجرت مع عائلة من الزمالك بمنطقة زراعية بمنطقة الزمالك؛ وهو ما أسفر عن وقوع قتيلين من الطرفين بعد تبادل إطلاق النار.

وكشفت التحريات أن مشاجرة قديمة نشبت أسفرت عن وقوع قتيل من عائلة الضما وتجددت اليوم بمحاولة أخذ العائلة الثأر من عائلة الزمالك؛ وهو ما أسفر عن وقوع قتيلين من العائلتين.

وانتقلت قوات الأمن لمكان المشاجرة في محاولة للسيطرة وإعادة الهدوء للمنطقة.

مواد متعلقة

إصابة شخص في حادث حرق شقة سكنية بإمبابة

إصابة شخص بإصابة خطيرة في ذراعه على يد زوج شقيقته بسوهاج

إصابة مواطنين في انقلاب موتوسيكل بالعياط

إصابة ٥ أشخاص في حريق كرفان بجسر السويس
الجريدة الورقية