ميسي يكشف الأسباب الحقيقية وراء خسارة الأرجنتين من الأوروجواي

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، الأسباب الحقيقية وراء خسارة منتخب بلاده من الأوروجواي صباح اليوم الجمعة، ضمن تصفيات كأس العالم 2026 المقبلة.

وتلقى المنتخب الأرجنتيني خسارة بهدفين نظيفين من نظيره الأوروجوياني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الثلاث دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ميسي يكشف أسباب خسارة الأرجنتين من الأوروجواي

علق ميسي على خسارة الأرجنتين من الأوروجواي، إذ أكد أن الأسباب الحقيقية وراء الخسارة هي قوة الخصم وصعوبة كبيرة وجدناها أمام المنتخب الأوروجوياني.



واعتبر ميسي المنتخب الأوروجوياني بأنه قوي وصعب للغاية، مؤكدًا أن لاعبي الخصم يمتلكون قدرات بدنية وفنية عالية.



وشدد أفضل لاعب في العالم على أن الأرجنتين تعرضت للخسارة، لكن لا بد على اللاعبين النهوض وخوض المباراة القادمة أمام البرازيل بصورة جيدة، مشددًا على أن الجميع لا بد عليهم طي الصفحة والتركيز.



أبدى رأيه في الشجار الذي حدث خلال المباراة بين لاعبي المنتخبين، إذ تحدث قائلًا: "لا أرغب في الحديث عما أفكر به، لكن لا بد على اللاعبين الشباب التعلم من الكبار، وذلك لأن مواجهات الكلاسيكو هذه تعد حادة على مر التاريخ، لكن باحترام".