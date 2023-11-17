انجلترا تهزم مالطه بهدفين في تصفيات يورو 2024

فاز منتخب انجلترا على نظيره مالطه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي ضمن مباريات الجولة السادسة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

سجل انريكو بيبي لاعب مالطه هدف عكسي في مرماه عند الدقيقة الثامنة من عمر المباراة ليتقدم منتخب انجلترا في الشوط الاول.

وأضاف هاري كين الهدف الثاني لانجلترا في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

وحسم منتخب إنجلترا التأهل إلى أمم أوروبا 2024 بعد تتصده المجموعة الثالثة بـ 19 نقطة من 6 مباريات، وأوكرانيا في المركز الثاني بـ 13 نقطة ولكن من 7 مباريات، ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثالث بـ 10 نقاط من 6 مباريات.

وغاب عن منتخب إنجلترا أمام مالطا عدد من النجوم، أبرزها جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد بسبب معاناته من إصابة الكتف، وهو أدي إلي عودته إلي ناديه الملكي لتلقي العلاج والشفاء من الإصابة.