السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الداخلية تضبط 246 تاجر مخدررات خلال حملات موسعة بالمحافظات

ضبط تجار مخدرات
ضبط تجار مخدرات

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات مكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، ومروجي المواد المخدرة، وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

و أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (224) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (246) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (167,979 كيلو جرام).، وكمية من مخدر البانجو وزنت (372,970 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (12,053 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (9,690 كيلو جرام).


كما تم ضبط كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 1 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت ( 840 جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 900 جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت ( 613 جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (90 جرام).عدد (82610) قرص مخدر.

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