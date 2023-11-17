السبت 18 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

 وفاة شاب إثر حادث مروري بالفيوم

إسعاف-أرشيفية
إسعاف-أرشيفية

مصرع شاب بالفيوم، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي مسرعة بشارع دار رماد؛ وتم نقل الجثة إلى المشرحة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوفاة شخص دهسته سيارة مسرعة بشارع دار رماد.


وانتقلت الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع شاب يدعى "ن.ج 17 سنة"، ومقيم بحي دار رماد بمحافظة الفيوم متأثرا بإصابته كسر في الجمجمة، إثر تعرضه للدهس أسفل عجلات سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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