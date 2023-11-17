ناجلسمان يوجه صدمة قوية لبرشلونة بخصوص شتيجن

وجه يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم بمنتخب ألمانيا، صدمة قوية لبرشلونة الإسباني وجماهيره، بعد الإصابة التي تعرض لها حارس النرنى مارك أندريه تيرشتيجن خلال الفترة القليلة الماضية.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الألماني لنظيره التركي والنمساوي، ضمن التوقف الدولي الحالي.

وشدد المدرب الألماني على أن شتيجن لن يخوض مواجهتي تركيا والنمسا، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها.



تصريحات ناجلسمان

تحدث ناجلسمان في تصريحات خلال الساعات القليلة الماضية، حيث قال: "بالطبع وبكل حزن تير شتيجن سيغيب عن مباراتي تركيا والنمسا".

وتابع: "الحارس يعاني من آلام حادة في الظهر، ومن المحتمل أن يعود إلى برشلونة، لا يمكنه التدرب ولا يمكنه اللعب معنا".

وتابع: "لا يمكنني أن أتحدث بالضبط عما حدث، معلوماتي هي أنه يعاني من ألم قوي في الظهر مما يقيد حركته".

وأكمل ناجلسمان في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة: "شتيجت شعر بذلك قليلًا بالأمس في التدريب ولكن اليوم أصبح الأمر أسوأ معه".