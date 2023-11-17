جابر القرموطي يشكر المتحدة للخدمات الإعلامية على المساواة بين مرشحي الرئاسة (فيديو)

قال الإعلامي جابر القرموطي إن المتحدة للخدمات الإعلامية تعطي راحة نفسية في للتعامل مع الانتخابات الرئاسية، لعمل شيئ يليق بالدولة المصرية.

ووجه جابر القرموطي خلال برنامجه مانشيت المذاع على فضائية سي بي سي، مساء اليوم الجمعة الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية انها اتاحت 100 دقيقة لكل مرشح للانتخابات الرئاسية وذلك على قدر المساوة للأربعة مرشحين لعرض برامجهم.

100 دقيقة لمرشحي الرئاسة للتحدث باستفاضة وعرض برامجهم

وأوضح جابر القرموطي، أن المرشحين بدءا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعبد السند يمامة، وفريد زهران، وحازم عمر لهم 100 دقيقة للتحدث باستفاضة وفرصة لعرض برامجهم.

وقال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن لقاء أحد مرشحي الرئاسة بسفير دولة بيرو أمر جيد ومقبول، ويجب أن يبتعد عن دائرة الجدل الخاصة ببعض الأشخاص الذين يحذرون من لقاء المرشحين بالجهات الخارجية.

وأكد زين الدين، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج، “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، أن اللقاء لا غبار عليه طالما معلن "وفي النور"، على حد قوله، بل مستحسن في ضوء الجهود الدبلوماسية الرامية لإيقاف العدوان على غزة، منوهًا إلى أن دولة بيرو كانت لها تجربة في عام 2002 تشبه الحوار الوطني المنعقد في مصر حاليًا، معقبًا: “لماذا لا نستفيد من خبرتها في التوافق وإنهاء لانقسام”.

ولفت إلى أن لقاءات المرشحين بقيادات الدولة ومنهم البابا تواضروس وزعماء الكنيسة أمر مسموح به في نطاق الدعاية الانتخابية، وأنه يفضل أن يزور المرشحين أيضًا مؤسسة الأزهر.

وعن جولة وزيرة الهجرة د. سها جندي العالمية لحث المصريين على الانتخاب، قال رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن الدعوة للنزول إلى الانتخابات يجب أن تشمل الداخل والخارج، إذ يكون المواطن إيجابيًا ويدلي بصوته، مطالبًا بتوفير كل التسهيلات المتاحة لكي يتمكن الجميع ممارسة حقهم السياسي والدستوري الذي يعتبر واجبًا وطنيًا.