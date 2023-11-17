أسفرت نتائج مباريات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الثانية للصعيد، عن فوز فريق أسيوط على فريق طهطا بهدف مقابل صفر.

وتغلب فريق شباب قنا على فريق ملوي بهدفين مقابل هدف وانتهى الشوط الأول بهدف مقابل هدف.

وفي نتائج المباريات الأخرى تمكن فريق كيما أسوان من تحقيق فوز كبير على فريق قوص بنتيجة هدفين نظيفين وقدم فريق كيما أداءً رائعًا خلال المباراة وسيطر على مجريات اللعب منذ بدايتها

وفي مباراة أخرى، تمكن فريق ديروط من تحقيق فوز صعب على فريق الأقصر بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. كانت المباراة مثيرة ومارس فيها الفريقان ضغطًا كبيرًا للفوز. افتتح ديروط التسجيل في الشوط الأول من خلال لاعبه البارز الذي قدم أداءً رائعًا طوال المباراة. ورد الأقصر بهدف التعادل في الشوط الثاني، لكن ديروط استطاع تسجيل هدف التقدم الثاني قبل نهاية اللقاء.

في المجموعة الثانية من الدوري المصري لكرة القدم، حقق فريق الترسانة فوزاً هاماً على فريق الواسطي بنتيجة 3-1. افتتح الترسانة التسجيل في الشوط الأول عن طريق اللاعب خالد سعد، وتمكن أوتو من تسجيل الهدف الثاني، بينما أضاف إسلام عصام الهدف الثالث. نجح الواسطي في تسجيل هدف تشريفي قبل نهاية المباراة.

في مباراة أخرى، تغلب نادي تليفونات بني سويف على بني مزار بنتيجة 3-2 على ملعب الترسانة بالقاهرة. كانت المباراة مثيرة ومليئة بالتحديات، حيث تمكن تليفونات بني سويف من تسجيل ثلاثة أهداف، بينما سجل بني مزار هدفين فقط.

وفي مباراة أخرى، انتهى لقاء فريق فيوم تكفا مع نجوم مصر بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب اتحاد الشرطة بالقاهرة. كانت المباراة حماسية وقوية من الجانبين، لكن لم يتمكن أي فريق من تسجيل أي هدف.

وفي المباراة الأخيرة في المجموعة الثانية، تعادل فريق مركز شباب مغاغة مع مركز شباب طامية بهدف لكل فريق على ملعب مطاي في المنيا. كانت المباراة متكافئة بين الفريقين، ونجح كل فريق في تسجيل هدف واحد فقط.

تشهد المجموعة الثانية منافسة قوية بين الفرق، حيث يسعى كل فريق للفوز وحصد النقاط الثلاثة. من المتوقع أن تتصاعد المنافسة في الجولات القادمة، ونحن بانتظار مشاهدة المزيد من المباريات المثيرة والأهداف الرائعة.

وبهذه النتائج، تحققت توقعات الكثيرين بأن فريق أسيوط مالطا سيكون من بين المرشحين القويين للصعود إلى الدرجة الأولى في هذا الموسم. وتظهر نتائج المباريات الماضية أن الفريق يقدم أداءً قويًا وفعالًا في كل مباراة يخوضها. ويأمل الجميع أن يواصل الفريق هذا الأداء ويحافظ على ترتيبه الحالي في سلم الترتيب.

وتتواصل المباريات في دوري الدرجة الثانية للصعيد، حيث ينتظرنا العديد من اللقاءات المثيرة والمهمة في الجولات القادمة. سنكون على موعد مع المزيد من الإثارة والتشويق في المباريات المقبلة، وسنتابع عن كثب أداء الفرق وأهم المستجدات في هذه المسابقة المشوقة.