الأرصاد تكشف موعد تقلبات جوية جديدة (فيديو)

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تتعرض لحالة جوية غير مستقرة تبدأ غدا السبت، وتواصل درجة الحرارة الانخفاض وتصل إلى 16 درجة.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، على فضائية المحور، مساء اليوم الجمعة، أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا من السواحل الشمالية حتي شمال الصعيد تقل حدتها في الداخل وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح وارتفاع كبير في الأمواج بقيم تتراوح من 3 إلى 5 أمتار.

وتابع عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك منخفض جوي جديدة يضرب البلاد مع يوم السبت المقبل، يصل ذروته الأحد، يصاحبه رياح، وأيضا رياح مثيرة للرمال والأتربة.