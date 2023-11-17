الجمعة 17 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأرصاد تكشف موعد تقلبات جوية جديدة (فيديو)

الطقس
الطقس

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تتعرض لحالة جوية غير مستقرة تبدأ غدا السبت، وتواصل درجة الحرارة الانخفاض وتصل إلى 16 درجة.

 

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ذورة التقلبات الجوية.. حالة الطقس اليوم الجمعة

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الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم بالدرجات

 

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، على فضائية المحور، مساء اليوم الجمعة، أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا من السواحل الشمالية حتي شمال الصعيد تقل حدتها في الداخل وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح وارتفاع كبير في الأمواج بقيم تتراوح من 3 إلى 5 أمتار.

وتابع عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك منخفض جوي جديدة يضرب البلاد مع يوم السبت المقبل، يصل ذروته الأحد، يصاحبه رياح، وأيضا رياح مثيرة للرمال والأتربة.

 

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