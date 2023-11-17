الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزيرة التموين: لن يتم السماح ببيع أكثر من 3 كيلو سكر للمواطن الواحد

الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى وزير التموين

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين، على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة "التجميع" بالتنسيق مع السلاسل التجارية، مشددًا على أن "وزارة التموين حاكم عسكري في حتتها وستتخذ عقوبات صارمة ضد المخالفين". 

وقال المصيلحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إنه يوجد ظاهرة التجميع، لدى بعض المواطنين، وبالتالي سيتم وضع بعض القواعد في الشراء، مضيفًا:"مش ممكن كل واحد يمليء عربيته سكر، وسيتم الاتفاق مع السلاسل على بعض القواعد خلال عمليات البيع لبعض المواطنين، بحيث لا يتم السماح ببيع أكثر من 3 كيلو سكر للشخص الواحد". 

 

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وواصل قائلًا :"هنعمل كنترول، وأناشد المواطنين، والكميات الموجودة تكفي أكثر من الاستهلاك العادي، ولو حدث شحن غير طبيعي يبقى بنضر نفسنا". 

وشدد على أن كميات السكر الموجودة تكفي حتى 2024، وأن تكلفة الإنتاجية العالمية تزيد عن 800 دولار للطن، معقبًا:"إن شاء الله هناخد وقتنا وهنحط النقاط على الحروف وخلال أسبوع، مع تعاون الجميع هنلاقي الدنيا مستقرة".

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