مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط يستقبل 1487 حالة خلال أكتوبر الماضي

استقبل مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط خلال شهر أكتوبرالماضي حوالي 1487 حالة تم علاجها في الوحدات المختلفة. هذا النجاح يرجع إلى دعم وتعاون الإدارة العليا للجامعة والكلية والمستشفى الجامعي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل فريق الأطباء والممرضين.

تحت قيادة الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وبإشراف الدكتور أحمد نصر، مدير مستشفى صحة المرأة، تم توفير رعاية صحية عالية الجودة للنساء في المنطقة.

وتسجلت أرقام ممتازة خلال شهر أكتوبر، إذ قام حوالي 1718 شخصًا بزيارة العيادات الخارجية في المستشفى. وتم تسجيل حوالي 1209 حالات دخول إلى الأقسام المختلفة، إذ تمت متابعة حالتهم وتقديم العلاج اللازم وفقاً لاحتياجاتهم الطبية الفردية.

بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء حوالي 1072 عملية جراحية خلال الشهر نفسه. هذا يعكس قدرة المستشفى على توفير خدمات العناية الصحية الجراحية والتشخيصية المتقدمة.

تم تحقيق هذه الإنجازات بفضل التخطيط والتنظيم الجيد، والتفاني والمهنية العالية التي يتمتع بها فريق الرعاية الصحية. ويعكس هذا أيضًا الاستثمار في الترقية المستمرة للمرافق والمعدات الطبية لضمان الرعاية الصحية المتفوقة التي يحتاجها المرضى.

مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط يستمر في تقديم خدماته الممتازة للمرأة وتلبية احتياجاتها الصحية. ومن المتوقع أن يستمر النجاح والتفوق في المستقبل بفضل التفاني والاهتمام المستمر بتحسين جودة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.