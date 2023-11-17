إصابة شخص في حادث حرق شقة سكنية بإمبابة

أصيب شاب بحالة اختناق، إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة إمبابة شمال الجيزة.

تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من إدارة غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع البصراوي أمام موقف سيارات.

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق، وتبيَّن بالفحص نشوب حريق في شقة بالطابق الثاني لعقار مكون من 5 أدوار، وتمام الإخماد ومنع امتداد النيران إلى المجاورات وإسعاف شاب يدعى "م.ع" 26 سنة، تعرض للاختناق في أثناء مساعدته رجال الإطفاء، وحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.