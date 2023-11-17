آخر موعد للتقديم على وظائف الخارجية السعودية بسفارة المملكة في نيودلهي

وزارة الخارجية السعودية.. احتلت مركز الصدارة بمحرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية لليوم الثاني على التوالي بالتزامن مع استمرار الإدارة العامة للموارد البشرية استقبال طلبات التقديم على وظائفها المعلنة بسفارة المملكة في نيودلهي في الهند.

وكانت وزارة الخارجية السعودية نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر، تفاصيل التقديم على وظائفها الشاغرة موضحة أن الوظائف تأتي بنظام التعاقد ومتاحة للرجال والنساء، مشددة على أن الجدارة هي الأساس في اختيار المرشحين لشغل الوظائف لديها.

6 شروط وظائف وزارة الخارجية السعودية

وأوضحت الوزارة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظائف ومنها:

أن يكون سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم/ـة حاصلاً على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة وفق التخصصات الموضحة في الوصف الوظيفي وبتقدير لا يقل عن جيد جدا. إذا كان المؤهل من خارج المملكة يتم معادلته من الجهة المختصة. إجادة اللغة الإنجليزية بما يوافق 5 في اختبار (ILETS) أو لغة البلد المضيف. أن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. أن يتعهد خطياً بمباشرة مهام عمله لدى البعثات في الخارج.

وظائف وزارة الخارجية السعودية

وأشارت الوزارة أن المسميات الوظيفية لديها جاءت على النحو التالي:

- سكرتير تنفيذي.

- وظيفة إدارية مساندة.

- أخصائي قانوني.

- أخصائي أمني.

- مشرف حاسب آلي.

- مترجم لغة هندية.

ولفتت الوزارة إلى المزايا التي نمتحها للعاملين بتلك الوظائف ومنها:

أجر شهري.

بدل سكن.

تأمين طبي.

تذاكر سنوية.

بدل رسوم للأبناء في الخارج.

بدلات أخرى.

يذكر أن وزارة الخارجية السعودية فتحت باب التقديم على وظائفها أمس الخميس الموافق 1445/05/02هـ- 2023/11/16م، على أن ينتهي التقديم يوم الأربعاء الموافق 1445/05/08هـ - 2023/11/22م.