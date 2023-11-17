الزمالك يهزم الجزيرة في دوري محترفين اليد

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، على نظيره الجزيرة بنتيجة 34-25، في إطار الجولة الحادية عشر لمسابقة دوري المحترفين موسم 2023-2024 والتي أقيمت على صالة محمد حسن حلمي.

انتهى الشوط الأول بتقدم الفارس الأبيض لكرة اليد على الجزيرة بنتيجة 17-10 قبل أن يحسم الزمالك المباراة بنتيجة 34-25.

يواصل الزمالك تدريباته غداً السبت استعداداً لمباراة سبورتنج المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة الثانية عشر لمسابقة دوري المحترفين والتي ستقام على صالة الأخير بمحافظة الإسكندرية.

يقود الزمالك فنيًا كل من، أحمد رمضان مديرًا فنياً وإيهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مديراً للفريق ومحمد أشرف طبيباً وأحمد صلاح مدرباً للأحمال وعادل إمام مديراً إدارياً ومحمد سامي إدارياً.