الجنائية الدولية: 5 دول طلبت تحقيقا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الجمعة، إنه تلقى طلبا من 5 دول للتحقيق في الوضع في الأراضي الفلسطينية.

وقال مدعي الجنائية الدولية إن الطلب جاء من جنوب إفريقيا وبنغلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي.

وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقًا مستمرًا في الوضع في دولة فلسطين فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبت منذ 13 يونيو 2014.

وتتواصل لليوم الـ 42 الحرب الإسرائيلية على المستشفيات والمنازل في أنحاء قطاع غزة.

وأعلن المكتب الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 12 ألف فلسطيني، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة.