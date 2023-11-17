منتخب زامبيا يقسو على الكونغو برباعية في تصفيات كأس العالم 2026

حقق منتخب زامبيا الفوز على جمهورية الكونغو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، فى المواجهة التى جمعتهما على ملعب ليفي مواناواسا بالعاصمة لوساكا، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تقدم منتخب زامبيا مبكرا عن طريق باتسون داكا في الدقيقة 5 معلنا الهدف الأول ، واستطاع منتخب الكونغو احراز هدفين عن طريق سيلفر جانفولا ومونس باسومينا في الدقيقتين 13 و15 .

وتعادل منتخب زامبيا في الدقيقة 43 عن طريق اللاعب لاميك باندا، ثم أحرز فاشون ساكالا الهدف الثالث في الدقيقة 69.

وأختتم باتسون داكا بالهدف الرابع لمنتخب زامبيا في الدقيقة 90+2 لتمتهي المباراة بنتيجة 4 ـ 2.