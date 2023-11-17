آبل تقدم دعم RCS بدءًا من عام 2024

أفاد موقع 9to5Mac أن شركة Apple أكدت أنها ستدعم معيار المراسلة RCS الذي تجنبته منذ فترة طويلة. هذا لا يعني أن الرسائل الواردة من أجهزة Android لن تظهر بعد الآن باللون الأخضر في تطبيق رسائل Apple. هذا يعني أن الرسائل النصية من أجهزة iPhone إلى الأجهزة التي لا تعمل بنظام iOS ستدعم بروتوكول خدمات الاتصالات الغنية الأحدث، مما يعني أنها لن تضطر إلى المرور عبر نظام الرسائل القصيرة (ورسائل الوسائط المتعددة) القديم. في البيان المقدم، قالت شركة Apple: "نعتقد أن RCS Universal Profile سيوفر تجربة أفضل للتشغيل البيني مقارنةً بالرسائل النصية القصيرة أو رسائل الوسائط المتعددة."

سيعمل هذا الدعم جنبًا إلى جنب مع iMessage، والذي سيظل أفضل تجربة مراسلة وأكثرها أمانًا لمستخدمي Apple. بفضل الميزات الجديدة مثل نسخ المذكرات الصوتية وتسجيل الوصول غير المتوفرة على RCS، لا يزال بإمكان iMessage أن يتفوق على تطبيقات المراسلة النصية الافتراضية على Android. ويعني أيضًا أنه قد لا يكون هناك تغيير في أي من ألوان فقاعات المحادثة.

لطالما انتقدت شركة Google شركة Apple لعدم دعمها لخدمة RCS، قائلة إن تجربة إرسال الرسائل النصية بين أجهزة iPhone وغير iPhones قديمة جدًا لدرجة أنه من الممكن أيضًا استخدام جهاز النداء. مع دعم RCS، ستكون الرسائل بين أجهزة Android وiOS أكثر أمانًا (من الرسائل النصية القصيرة)، بينما يمكن مشاركة الوسائط بجودة أعلى.

وفي بيان صدر يوم الخميس، قالت جوجل إنها سعيدة برؤية دعم أبل لـ RCS. "نرحب بمشاركة Apple في عملنا المستمر مع GSMA لتطوير خدمة RCS وجعل المراسلة أكثر إنصافًا وأمانًا، ونتطلع إلى العمل معهم لتنفيذ ذلك على iOS بطريقة تعمل بشكل جيد للجميع"، نشرت Google على X.

صرح متحدث باسم GSMA لموقع Engadget في وقت سابق من هذا العام أن RCS Universal Profile (UP) "يزود الصناعة بخدمة مراسلة مفتوحة ومتسقة وعالمية عبر الشبكات والأجهزة. إنه يبسط إمكانية التشغيل البيني ويمكّن مصنعي المعدات الأصلية وموفري أنظمة التشغيل من تحقيق النطاق ومنح المستهلكين فرصة تجربة مراسلة أكثر ثراءً واتساقًا بغض النظر عن الجهاز أو الشبكة."

لم تكن أسباب Apple لمقاومة اعتماد RCS حتى الآن واضحة تمامًا، على الرغم من أن الأمان وإمكانية البريد العشوائي من بين العوامل المحتملة. استغرق الأمر حتى أغسطس من هذا العام حتى تتمكن جوجل من تمكين التشفير الشامل (E2EE) في جميع محادثات مجموعة RCS في تطبيق الرسائل الخاص بها لنظامي Android وWear، بينما كان E2EE متاحًا للمحادثات الفردية منذ عام 2021. قارن ذلك بالدردشات في WhatsApp. وiMessage، والتي تم تشفيرها منذ عام 2010، ومن الواضح أن RCS تأخرت إلى حد ما في تقديم ميزة الأمان هذه.

لم يتضح بعد بالضبط متى تخطط شركة Apple لتمكين دعم RCS UP، على الرغم من أن البيان قال "في وقت لاحق من العام المقبل". ويأتي إعلان اليوم في التاريخ الذي هو الموعد النهائي للشركات لتقديم الطعون أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي. يقال إن شركة آبل تتطلع إلى تحدي قرار الاتحاد الأوروبي بوضع متجر التطبيقات بالكامل على قائمة مكافحة الاحتكار الرقمية بموجب قانون الأسواق الرقمية.

وفي سبتمبر، أطلقت شركة آبل سلسلة iPhone 15، وهي أول هواتف الشركة التي تأتي مع منافذ شحن USB-C بدلاً من Lightning. شهدنا هذا الأسبوع أيضًا أخبارًا عن إصدار معيار الشحن اللاسلكي Qi 2 مع أجهزة iPhone الجديدة من بين الأجهزة الأولى المتاحة المتوافقة مع البروتوكولات المحدثة.

سواء كان ذلك بسبب لوائح الاتحاد الأوروبي أو دوافع أخرى، فمن الواضح أن شركة آبل تفتح أجزاء من حديقتها المسورة للعب بشكل جيد مع الأجهزة الأخرى. وربما، ربما فقط، لن تضطر إلى "شراء هاتف iPhone لوالدتك".