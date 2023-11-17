اقرأ غدًا بالوفد: عبدالسند يمامة: المذابح ضد الفلسطينيين فاقت كل المجازر التاريخية

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: المذابح ضد الفلسطينيين فاقت كل المجازر التاريخية".

ويتضمن العدد الكثير من الموضوعات، أبرزها:

أنظار العالم تتجه نحو العرس الديمقراطي في مصر وما تشهده من حراك سياسي

رئيس الوفد: الشعب الفلسطيني يتصدى بصدور عارية لـ"الهولوكوست" الإسرائيلي أمام صمت العالم حل الدولتين الأمثل لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وإعادة الاستقرار والهدوء للمنطقة"

رئيس الوفد: الانتخابات الرئاسية نقطة فاصلة في حياة المصريين والمنطقة كلها

رئيس الوفد: حملتي الانتخابية تعمل على مدار الساعة.. وربط اللجنة على مدار الساعة.. وربط اللجنة المركزية باللجان الفرعية بالمحافظات

رئيس الوفد: أناشد الناخبين تلبية نداء الوطن وعدم التخاذل واختيار الأصلح عبر صناديق الاقتراع

د. وجدي زين الدين: شكرا "المتحدة" حرية كاملة للمرشحين في الانتخابات الرئاسية

محارق الصهيونية من غزة الضفة.. الجهود المصرية تنجح في ضخ 150 ألف لتر سولار لمستشفيات القطاع

"شكري" يطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن وإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين

وزير الخارجية: غزة والضفة الغربية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية