YouTube يسمح بتحقيق الدخل من فيديوهات الرضاعة الطبيعية بشرط

يمكن الآن لمقاطع فيديو يوتيوب التي تحتوي على محتوى الرضاعة الطبيعية أن تكسب المال على المنصة، طالما أنها تستوفي مجموعة معينة من المعايير. قام موقع الويب بتحديث سياسته للسماح بتحقيق الدخل من مقاطع فيديو الرضاعة الطبيعية التي تظهر هالة الأم، بالإضافة إلى تلك التي يوضح فيها الشخص الموجود في الفيديو كيفية استخدام مضخة الثدي مع ظهور الحلمات. ومع ذلك، يجب أن تتضمن مقاطع الفيديو هذه إشارة سياقية إلى الرضاعة الطبيعية ويجب أن تتضمن طفلاً في المشهد. وإلا فلن يتمكنوا من كسب المال من الإعلانات.

في السابق، لم يكن بمقدور مقاطع فيديو الرضاعة الطبيعية ذات الحلمات المكشوفة كسب المال على موقع الويب. قال متحدث باسم موقع TechCrunch إن موقع YouTube أعاد النظر في الأمر بعد الحصول على تعليقات حول مدى فائدته لأولئك الذين يتنقلون في تلك المرحلة المعينة من الأبوة.



بالإضافة إلى ذلك، قام موقع YouTube أيضًا بتغيير إرشاداته عندما يتعلق الأمر بما يسميه "الرقص المصور غير الجنسي". يمكن لمنشئي المحتوى الآن كسب المال مقابل مقاطع الفيديو التي تحتوي على حركات رقص مثل twerking وطحن، ما لم يتم إنشاء مقاطع الفيديو هذه للتركيز عمدًا على "الملابس البسيطة للغاية" للراقصين أو على صدورهم ومؤخرتهم وأعضائهم التناسلية. كما أنهم لن يكسبوا أي أموال إذا استخدموا حركات تحاكي الأفعال الجنسية، مثل الاستيلاء على الأعضاء التناسلية للشريك أثناء الرقص. ومع ذلك، فإن إظهار "الحد الأدنى من الملابس العابرة" أمر جيد، بالإضافة إلى "المداعبات العابرة لأجزاء الجسم الجنسية" والقيام بحركات تحاكي أو تحاكي الأفعال الجنسية في بيئة احترافية، مثل استوديو الرقص. يقول TechCrunch إن موقع الويب يقوم الآن بمراجعة المحتوى الحالي الذي قد يكون مؤهلاً لتحقيق الدخل بموجب القواعد الجديدة وسيقوم بتشغيل إعلاناته إذا التزم بالفعل بإرشادات المحتوى الملائمة للمعلنين.