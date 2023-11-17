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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ندوة عن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة بالمنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

نفذ كيان شباب قادرون ، ندوة عن المشاركة السياسية،  في الإنتخابات الرئاسية ،واعلاء قيمه الوطن  القادمة بنادى السكة الحديد بالمنيا ، وذلك ضمن مجموعة الندوات واللقاءات التى تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، بالتعاون مع الكيانات الشبابية.

حاضر اللقاء الدكتور احمد موسى استاذ بكليه الاداب قسم الجغرافيا جامعه المنيا ، والذى القى الضوء على أهمية المشاركة السياسية التى يكفلها الدستور ، ودور الشباب في المشاركة السياسية ودعم الدولة المصرية ، من خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، والذى يعد حق واجب .

وجاء ذلك بحضور الدكتور شريف رمضان معاون وكيل الوزارة ، خالد بهجت رئيس مجلس إدارة نادي السكه الحديد ، القس عبد السيد يونان ، فضيله الشيخ أحمد فوزى بإدارة أوقاف المنيا ، المهندس جلال كامل منسق شباب قادرون بمحافظة المنيا ، الدكتوره هاله محمد ربيع مسئول التدريب بالكيان.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة مدير عام المديرية ، اشراف الدكتوره سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، متابعة تنفيذ الدكتور محمد حمدي ، والدكتور شريف رمضان ، معاونى وكيل الوزارة.

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