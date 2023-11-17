ندوة عن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة بالمنيا

نفذ كيان شباب قادرون ، ندوة عن المشاركة السياسية، في الإنتخابات الرئاسية ،واعلاء قيمه الوطن القادمة بنادى السكة الحديد بالمنيا ، وذلك ضمن مجموعة الندوات واللقاءات التى تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، بالتعاون مع الكيانات الشبابية.

حاضر اللقاء الدكتور احمد موسى استاذ بكليه الاداب قسم الجغرافيا جامعه المنيا ، والذى القى الضوء على أهمية المشاركة السياسية التى يكفلها الدستور ، ودور الشباب في المشاركة السياسية ودعم الدولة المصرية ، من خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، والذى يعد حق واجب .

وجاء ذلك بحضور الدكتور شريف رمضان معاون وكيل الوزارة ، خالد بهجت رئيس مجلس إدارة نادي السكه الحديد ، القس عبد السيد يونان ، فضيله الشيخ أحمد فوزى بإدارة أوقاف المنيا ، المهندس جلال كامل منسق شباب قادرون بمحافظة المنيا ، الدكتوره هاله محمد ربيع مسئول التدريب بالكيان.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة مدير عام المديرية ، اشراف الدكتوره سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، متابعة تنفيذ الدكتور محمد حمدي ، والدكتور شريف رمضان ، معاونى وكيل الوزارة.