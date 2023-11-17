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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حزب الوفد

المنسق العام للحملة الرئاسية للدكتور يمامة: "5 قضايا مهمة وحلول تضمنها البرنامج الانتخابي"

المستشار عيد هيكل
المستشار عيد هيكل

 طالب المستشار عيد هيكل المنسق العام للحملة الرئاسية للدكتور عبدالسند على مستوى الجمهورية، جميع أبناء الوطن بمختلف طوائفه، بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أنه الحدث الأكبر في تاريخ مصر.

 ذلك خلال مشاركته المؤتمر الجماهيري الحاشد بقاعة الثقافة الكبرى في بورسعيد، برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي، تحت رعاية اللجنة العامة لحزب الوفد ببورسعيد.


 أوضح أن حزب الوفد يتضمن 5 محاور، الاقتصادي ويتناول المشكلة الاقتصادية، ويحمل حلولًا جذريًّة لهذه القضية، كما يتناول أزمة سد النهضة والحلول اللازمة لها، كما تتضامن مصر وحزب الوفد مع القضية الفلسطينية والاعتداء الغاشم من العدو الفلسطيني، بالإضافة لقضية التعليم التي تبناها الدكتور عبدالسند يمامة في برنامجه الانتخابي وكذلك تعديل الدستور.

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