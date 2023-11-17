Qualcomm تعلن عن شرائح Snapdragon 7 Gen 3 مع تسريع الذكاء الاصطناعي

كشفت شركة Qualcomm للتو عن أحدث شرائح الهواتف المحمولة التي تنضم إلى أسطولها، Snapdragon 7 Gen 3. ومن الواضح أن هذا يعد تحديثًا لـ Snapdragon 7 Gen 2 متوسط المدى ويجلب بعض الميزات الجديدة إلى الطاولة. لقد عرفنا منذ فترة طويلة أن شرائح Qualcomm كانت على وشك الحصول على تكامل الذكاء الاصطناعي على الجهاز، ولا يعد Snapdragon 7 Gen 3 استثناءً.

يبدو أن كل جانب من جوانب هذه الشريحة تقريبًا قد تم تصميمه مع أخذ الذكاء الاصطناعي في الاعتبار، حيث تقول شركة كوالكوم إن المكونات "توفر تطورات شاملة لتحفيز الذكاء الاصطناعي على الجهاز". من المفترض أن يؤدي ذلك إلى تسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية بشكل كبير، مع معايير معلن عنها تبلغ ثانية واحدة فقط لإنشاء صور Stable Diffusion من موجه نصي.

بالطبع، تعد وحدة المعالجة المركزية المحمولة أكثر من مجرد ذكاء اصطناعي، على الرغم مما يريد التسويق أن تصدقه، ويبدو أن الجيل السابع 3 قوي بالنسبة لمجموعة شرائح متوسطة المدى. إنه يتميز بسرعات قصوى تبلغ 2.63 جيجا هرتز لوحدة المعالجة المركزية، وزيادة بنسبة 50 بالمائة في أداء وحدة معالجة الرسومات مقارنة بالجيل السابق و"كفاءة طاقة مذهلة" من شأنها أن تخفف الضغط الواقع على بطارية هاتفك. تفتخر شركة Qualcomm أيضًا بأن Snapdragon 7 Gen 3 سيساعد في فتح "قدرات الكاميرا غير العادية" ويسمح بزيادة تكامل 5G.

إن جودة شرائح الهاتف المحمول لا تقل جودة عن جودة الهواتف التي تعمل بها، لذلك أعلنت شركة Qualcomm عن شراكات مع مصنعي المعدات الأصلية مثل Honor وVive. تقول الشركة إنه سيكون هناك إعلان في وقت لاحق من هذا الشهر للكشف رسميًا عن أول هاتف ذكي يستخدم Snapdragon 7 Gen 3. وربما سيظهر في Honor Magic 6 الذي تم الإعلان عنه للتو، والذي يتميز أيضًا بـ LLM مدمج.