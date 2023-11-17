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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حزب الوفد

رئيس لجنة المرأة في الوفد: "أبرز الملفات بالنسبة للوفد التعليم والأزمة الفلسطينية" (فيديو)

أميمة عوض
أميمة عوض

قالت أميمة عوض، عضو الهيئة العليا، ورئيسة لجنة المرأة في حزب الوفد بالدقهلية، إنه يجب على جميع المواطنين المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، واختيار رئيس لهم من المرشحين للرئاسة. 


جاء ذلك خلال مشاركته المؤتمر الجماهيري الحاشد بقاعة الثقافة الكبرى في بورسعيد، برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي، تحت رعاية اللجنة العامة لحزب الوفد ببورسعيد. 


 أشارت إلى أن أبرز الملفات بالنسبة للوفد التعليم والقضاء والأزمة الفلسطينية، متمنية له التوفيق.

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