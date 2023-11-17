اللواء سفير نور: "الملف الاقتصادي والتعليم من أبرز القضايا في قائمة الوفد" (فيديو)

أكد اللواء سفير نور، مساعد رئيس حزب الوفد، أن مصر تمر بمرحلة من أهم المراحل، وهو إجراء العملية الانتخابية لاختيار الرئيس، مطالبًا من المواطنين بضرورة الإدلاء بأصواتهم واختيار المرشح الذين يرغبون في أن يكون رئيسًا لمصر.

جاء ذلك خلال مشاركته المؤتمر الجماهيري الحاشد بقاعة الثقافة الكبرى في بورسعيد، برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي، تحت رعاية اللجنة العامة لحزب الوفد ببورسعيد.



شددَّ اللواء سفير نور على أن مصر أهم من أي شيء ويجب العمل على أن تكون بخير وأمان دائمًا وأبدًا.



أضاف أن العملية الانتخابية سوف تتم بشكل آمن وديمقراطي، ويجب على كل مواطن أن يقوم بواجباته نحو وطنه، واختيار الشخصية المناسبة لقيادة البلد، مشيرًا إلى أن الملف الاقتصادي والتعليم هم أبرز الملفات التي يتبناها الوفد.