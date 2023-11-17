عاجل
اقرأ غدا بالوفد: عبدالسند يمامة: المذابح ضد الفلسطينيين فاقت كل المجازر التاريخية رئيس اللجنة العامة في بورسعيد: حزب الوفد يرسم خريطة جديدة لمصر .. فيديو هاني أباظة: الانتخابات الرئاسية هي بداية تغيير للوطن .. فيديو
الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حزب الوفد

اللواء سفير نور: "الملف الاقتصادي والتعليم من أبرز القضايا في قائمة الوفد" (فيديو)

اللواء سفير نور مساعد
اللواء سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد

أكد اللواء سفير نور، مساعد رئيس حزب الوفد، أن مصر تمر بمرحلة من أهم المراحل، وهو إجراء العملية الانتخابية لاختيار الرئيس، مطالبًا من المواطنين بضرورة الإدلاء بأصواتهم واختيار المرشح الذين يرغبون في أن يكون رئيسًا لمصر.

جاء ذلك خلال مشاركته المؤتمر الجماهيري الحاشد بقاعة الثقافة الكبرى في بورسعيد، برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي، تحت رعاية اللجنة العامة لحزب الوفد ببورسعيد.


 شددَّ اللواء سفير نور على أن مصر أهم من أي شيء ويجب العمل على أن تكون بخير وأمان دائمًا وأبدًا.


 أضاف أن العملية الانتخابية سوف تتم  بشكل آمن وديمقراطي، ويجب على كل مواطن أن يقوم بواجباته نحو وطنه، واختيار الشخصية المناسبة لقيادة البلد، مشيرًا إلى أن الملف الاقتصادي والتعليم هم أبرز الملفات التي يتبناها الوفد.

مواد متعلقة

توافد أعضاء حزب الوفد لحضور مؤتمر رئيس الوفد ببورسعيد
الجريدة الورقية