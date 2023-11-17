IBM تعلق الإعلانات على X بسبب النازية

تنسحب شركة IBM من X بعد أن تم وضع إعلاناتها جنبًا إلى جنب مع المحتوى المؤيد للنازية على المنصة. وتقول الشركة إنها علقت جميع الإعلانات من الشبكة بعد أن ذكرت مجموعة المراقبة غير الربحية Media Matters أنها عثرت على إعلانات لشركة IBM والعديد من عمالقة التكنولوجيا الآخرين بجوار الميمات المؤيدة للنازية والمشاركات الأخرى التي تروج لهتلر.

وقالت الشركة في بيان: "لا تتسامح شركة IBM مطلقًا مع خطاب الكراهية والتمييز، وقد قمنا على الفور بتعليق جميع الإعلانات على X بينما نحقق في هذا الوضع غير المقبول تمامًا". وقالت شركة كومكاست، التي سلطت شركة ميديا ماترز الضوء على إعلاناتها، لصحيفة فاينانشيال تايمز إنها تدرس الوضع.

صرح أحد المسؤولين التنفيذيين في X لـ Engadget أن المنشورات التي حددتها Media Matters "لن تكون قابلة لتحقيق الدخل بعد الآن" وستظهر مع تصنيفات "الوسائط الحساسة" التي تتطلب من المستخدمين النقر فوق تحذير لعرض المحتوى. وأضافوا أنه "على الرغم من أننا ندرك أنه ليس موضعًا مثاليًا لأي إعلان، إلا أن المنشور لم يحصد سوى "حوالي 8000 ظهور".

ليس من الواضح عدد الحملات التي تأثرت بقرار IBM بتعليق الإعلانات. لكن انسحاب شركة أخرى رفيعة المستوى من المنصة، ولو بشكل مؤقت، يمثل ضربة أخرى لأعمال الإعلانات المتعثرة بالفعل في الشركة.

في منشور على X، قالت الرئيسة التنفيذية ليندا ياكارينو إن "التمييز من قبل الجميع يجب أن يتوقف في جميع المجالات"، على الرغم من أنها لم تشر إلى تقرير IBM أو Media Matters مباشرة. وكتبت: “لقد كان X أيضًا واضحًا للغاية بشأن جهودنا لمكافحة معاداة السامية والتمييز”. "لا يوجد مكان لذلك في أي مكان في العالم، فهو قبيح وخاطئ."