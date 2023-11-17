الحزن يطيح بشربين.. وفاة 3 شُبان في حادث مأساوي بالدقهلية

شهدت قرية رأس الخليج التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية، حادث مأساوي لتتشح قلوبهم بالسواد حزنا علي فقدان 3 شباب، لفظوا أنفاسهم الأخيرة فى حادث تصادم موتوسيكل كانوا يستقلونه بعمود إنارة على طريق "دمياط - شربين" بعد محطة بنزين علي الطريق.

وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى شربين المركزي، تحت تصرفات النيابة العامة، وشيع الأهالي الجثامين لمثواهم الأخير بمقابر عائلاتهم.

بلاغ الواقعة

كانت بدأية الأحداث عندما تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة شربين، بوقوع حادث موتوسيكل يستقله ثلاث شباب بعامود إنارة على طريق "دمياط – شربين" بعد محطة بنزين وتوفوا فى الحال.

علي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ..

وبالفحص تبين مصرع "محمد رضا بشير حواس" 19 عامًا، ومعاذ السعيد الجناينى 19 عامًا، ويوسف أحمد محمد القللى 16 عامًا، ومقيمون جميعًا بقرية رأس الخليج مركز شربين.

جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى شربين المركزي تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.

إرشادات من المرور لتجنب حوادث الطرق

تقدم أجهزة وزارة الداخلية، مجهودات ضخمة للحفاظ على المواطنين، حيث قدمت الإدارة العامة للمرور إرشادات للتعامل مع هطول الإمطار أثناء قيادة السيارات، تجنبًا لوقوع أي حوادث وسقوط مصابين.

وتضمنت توصيات الإدارة العامة للمرور:

1 - السير بسرعات منخفضة نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.

2 - التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.

3 - يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4 - تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

5 - استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

6 - عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

7 - تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

8 - ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كيلومترات فى السرعة من "40 - 50 مترًا" بسرعة 100 كم.

9 - تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

10- تجنب السرعات الجنونية اثناء القيادة على الطرق.