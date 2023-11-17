الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

التحقيق في واقعة سرقة شخص والشروع في إنهاء حياته ببولاق الدكرور

تحقيق النيابة
تحقيق النيابة

تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع  3 عاطلين، لاتهامهم بسرقة شخص والشروع في إنهاء حياته في بولاق الدكرور.

 

وكشفت التحقيقات، أن 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية اعتدوا بالضرب على شخص وهددوه بـ "سنجة" فأصابوه بجرح سطحي بالرأس وسرقوا مبالغ مالية (أجنبية - محلية) وهاتفه ومتعلقاته الشخصية.

 

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على 3 عاطلين، لاتهامهم بسرقة شخص والشروع في قتله في بولاق الدكرور

 

وتبين من تحريات رئيس مباحث بولاق الدكرور إلى أن 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية اعتدوا بالضرب على شخص وهددوه بـ "سنجة" فأصابوه بجرح سطحي بالرأس وسرقوا مبالغ مالية (أجنبية - محلية) وهاتفه ومتعلقاته الشخصية.

 

بتقنين الإجراءات تمكن من ضبط المتهمين وبحيازة أحدهم المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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