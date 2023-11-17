توفير 750 طن سكر لبيعها بسعر 27 جنيه للكيلو بسوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج أنه تم الإعلان عن عملية شراء السكر من البورصة السلعية بكميات وصلت إلى 750 طن حتى الآن والإشراف على عمليات التعبئة والبيع للجمهور بجميع مراكز المحافظة بسعر 27 جنيها للمستهلك.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم بشأن إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من أثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وما نتج عنها من ارتفاع للأسعار، والعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة.

وكان اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج قد وجه اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة بالمتابعة المستمرة والتنسيق مع مديرية التموين والوحدات المحلية لضمان وصول تلك الكميات الى المواطنين وتوزيعها على جميع مراكز المحافظة بالمدن والقرى، مع تشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ، وأماكن تداول السلع الغذائية.



وفي سياق متصل أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن قيام الوحدات المحلية المختلفة، امس الخميس، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، والإدارات الزراعية، بحملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وقد أسفرت عن إزالة 34 حالة تعدي، على مساحة فدان و2 قيراط، منها 2 حالة بناء مخالف على مساحة 170 متر مربع

يأتي ذلك في إطار الحملات المكثفة التي تشنها محافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن، والزراعة لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية للتصدى بكل حزم للتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ومن جانبه قال اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والمشرف على حملات الإزالة بتكليف من محافظ الإقليم، أن الإزالات جاءت بواقع " 11 حالة إزالة بمركز المنشاة بمساحة 6 قيراط، وعدد 8 حالات بمركز البلينا بمساحة 7.5 قيراط، وعدد 4 حالات بمركز أخميم بمساحة 5.5 قيراط، وعدد 3 حالات إزالة بكل من مركزي " طما وطهطا" ، بمساحة 3.5 قيراط، و130 متر مربع، وعدد 2 حالة إزالة بكل من مركزي " المراغة وجرجا " بمساحة 1.5قيراط، و 250متر مربع، وحالة إزالة واحدة بمركز ساقلتة على مساحة 120 متر مربع، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين .