مجلة "دراسات في الطفولة والتربية" جامعة أسيوط تحصل على ترتيب الـ33 عربيًا

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط؛ حصول مجلة "دراسات فى الطفولة والتربية" الصادرة عن كلية التربية للطفولة المبكرة بالجامعة؛ على المرتبة (33) عربيًا؛ في مُعامل التأثير، والاستشهادات المرجعية، للمجلات العلمية العربية (أرسيف- ARCIF)؛ وذلك ضمن تقريره السنوي الثامن للمجلات، لعام 2023م، كما احتلت المجلة ذاتها؛ المرتبة (18) في تخصص العلوم التربوية، تحت إشراف الدكتورة يارا إبراهيم محمد، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن مجلة دراسات فى الطفولة والتربية؛ نجحت في تحقيق معايير اعتماد معامل (أرسيف)، والمتوافقة مع المعايير العالمية، والبالغ عددها نحو (32) معيارًا؛ لتحصل بذاك على المرتبة (33) عربيًا، وذلك من إجمالي مجموع المجلات البالغ عددها (1155) مجلة، وبمعامل تأثير (1.0328)، كما حصلت على المرتبة (18) في تخصص العلوم التربوية، من إجمالي (126) مجلة عربية، بمعامل تأثير 0.511؛ ليتم تصنيفها؛ ضمن الفئة الوسطى (Q3)، معربًا في ذلك عن فخره وتقديره الكامل؛ لكل الجهود المبذولة داخل كلية التربية للطفولة المبكرة؛ للارتقاء بالمحتوى العلمي المنشور، ومواكبة أحدث الطرق البحثية، والتعليمية العالمية؛ في هذا التخصص.

وأشارت الدكتورة يارا إبراهيم، عميد الكلية، أن مُعامل (أرسيف)؛ يعد إحدى مبادرات قاعدة بيانات (معرفة) للإنتاج والمحتوى العلمي، والذي يخضع لإشراف (مجلس الإشراف والتنسيق) المكون من؛ ممثلين لجهات عربية عدة، ودولية من بينها: مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (الإسكوا)، مكتبة الإسكندرية، قاعدة بيانات معرفة، بالإضافة إلى لجنة علمية؛ من خبراء، وأكاديميين ذوي سمعة علمية رائدة، من دول عربية عدة، وبريطانيا.