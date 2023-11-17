‏معهد فتيات طهطا يحصد بطولة منطقة سوهاج الأزهرية لكرة الطائرة

حصد معهد فتيات طهطا الإعدادي الثانوي، شمال محافظة سوهاج، لقب بطولة منطقة سوهاج الأزهرية للكرة الطائرة ‏للعام الدراسي ‏‏2023 2024م، فيما حل معهد فتيات المراغة في المركز الثاني وصيفًا، في البطولة التي أقيمت تحت ‏رعاية الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، بمركز شباب حي راشد بسوهاج.‏



وقال الدكتور عبد اللاه إبراهيم، مسؤول المسابقات بالمنطقة، أن قسم التربية الرياضية بإدارة رعاية ‏الطلاب يواصل تنظيم المسابقات للمراحل التعليمية كافة، إذ اختتمت بطولة الكرة الطائرة للفتيات، ‏وتستمر البطولة للبنين حتى الأسبوع المقبل.‏



وأضاف مسؤول المسابقات أنه يتم كذلك اختيار منتخب عن المنطقة لتمثيلها في المنافسة على مستوى ‏الجمهورية.‏



وفي سياق متصل اختتمت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة سوهاج الأزهرية، فعاليات مسابقة الملتقى الفكري للمرحلة الإعدادية، والتي تنظمها تحت رعاية الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المنطقة.



وكان رئيس المنطقة قد شهد فعاليات انطلاق المسابقة السبت الماضي والتي بدأت بمعاهد المرحلة الابتدائية، ومن المقرر أن تبدأ السبت المقبل للمرحلة الثانوية.



جدير بالذكر أن إدارة رعاية الطلاب برئاسة محمد جمال، تنظم فعاليات المسابقة في الفترة من 13 ‏حتى 23 نوفمبر2023م ، ومن المقرر أن يشارك الطلاب والطالبات أصحاب المراكز الأولى في المنافسة على مستوى ‏الجمهورية.‏