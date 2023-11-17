ندوات توعوية وتثقيفية بالقضايا السكانية بمدارس مركز القوصية

أكدت محافظة أسيوط تواصل تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية بالقضايا السكانية بمدارس مركز القوصية للسيطرة على الزيادة السكانية غير المبررة وتحقيق مؤشرات أفضل وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية والإدارة التعليمية بالمركز، لافتًا إلى أهمية النزول إلى أرض الواقع والوصول والتعامل المباشر مع المواطنين بفئاتهم وأعمارهم كافة لتوعية الشباب والنشء وتنمية الأسرة المصرية بالطرق الممكنة.

مشيرًا إلى أن تقديمه لسبل الدعم الممكنة كافة وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرامج والمبادرات والفعاليات التي تعمل على مواجهة الزيادة السكانية، ويسهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان وتنفيذًا لرؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

إذْ قامت وحدة السكان بمركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وبإشراف فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة بتنظيم ندوة بعنوان "التوعية التثقيفية الصحية" لطلاب وتلاميذ عدد من المدارس بمركز القوصية من بينها مدرسة مهران خلاف الإعدادية بنات، ومدرسة نزالي جانوب الإعدادية بنين، إذْ حضر الندوة حوالي 75 طالبًا وطالبة بالمرحلة الاعدادية (بنات وبنين) بالتنسيق مع أبوالمكارم صابر مدير الإدارة التعليمية بالقوصية، وناصر أبوالليل مدير الخدمات بالإدارة التعليمية، وياسر فتحى رئيس قسم الخدمة الاجتماعية بالإدارة التعليمية، وإبراهيم محفوظ مدير المدرسة نزالي جانوب الإعدادية بنين، وعلاء حلمى رئيس قسم التنمية المستدامة بالإدارة التعليمية، وابتسام محمد مسئول وحدة السكان بالمركز ومسئول الندوة الثقافية بالوحدة، ومحمود صالح ممثل جمعية الشعراوي عضوا حماية الطفل، وعدد من المسئولين بالإدارة التعليمية والوحدة المحلية بمركز القوصية والمعلمين والمعلمات بالمدارس وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة للحد من الزيادة السكانية والعمل على رفع الوعى بتلك القضية انطلاقًا من رؤية وزارة التنمية المحلية وتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وبرعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبإشراف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ وبمتابعة وحدة السكان المركزية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل ضمن برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وذلك لتنمية الشباب والنشء وتحقيقًا للاسترايتجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠ تنمية الأسرة المصرية.

قد تناولت الندوة برنامج تثقيف صحي، إذْ إن للصحة أهمية كبيرة فالإنسان الصحيح المعافى في بدنه يستطيع إنجاز أهدافه وتحقيقها كما أنه يستطيع أن يُمارس نشاطاته اليومية بيسر وسهولة بالإضافة إلى استطاعته بأن يكون فردًا صالحًا في مجتمعه ويُساعد في نمائه كما أن الإنسان السليم يُخفّف عن نفسه أعباء زيارات المشافي وثمن الأدوية، فضلًا عن تعليم المحافظة علي الصحة والوقاية والعلاج، إذْ يبدأ الإرشاد الصحي من التربية المنزلية والمدرسة من بينها (الغسل الجيد المتكرر لليد، وممارسة الرياضة، تعزيز جهاز المناعة، والتعرف علي أهمية العادات الصحية للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا .. وغيرها) فضلًا عن قضية الزيادة السكانية ومدى تأثيرها على المستوي المعيشي للفرد والمجتمع.

جانب من الندوات

جانب من الندوات