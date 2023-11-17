أملاك الدولة بأسيوط: "عدم التهاون في تحصيل حق الشعب"

في إطار دفع وتيرة معدلات الأداء بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة من خلال فحص الملفات واستيفاء الأوراق والإجراءات كافة لإنهاء أكبر عدد من الملفات والعقود للمواطنين وفقًا للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك ولقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 لافتًا إلى عدم التهاون في تحصيل حق الشعب والتصالح مع المخالفين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفق القوانين المنظمة وتحصيل موارد الدولة حرصًا على تحقيق الصالح العام وتطبيق أحكام القانون تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة.

سنستعرض ما تم تنفيذه وإنجازه من أعمال في المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى أعداد العقود التي تم تحريرها وتسليمها للمواطنين، وسنعرض أيضًا مؤشر الأداء والموقف النهائي، وآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.

قام شريف دياب، مدير إدارة المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بمحافظة أسيوط، بتبسيط وتسهيل إجراءات تقنين الأراضي وتوفير المزيد من الشفافية والكفاءة في تلك العملية، وقد تم تسليم الكثير من العقود للمواطنين بعد استكمال جميع الإجراءات المطلوبة.



تسهم هذه المنظومة في توفير الحلول المناسبة للتحديات التي تواجهها عملية تقنين أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات اللازمة للمواطنين من أجل إتمام إجراءات التقنين بسهولة ويسر.

قد التقي دياب مع مسئول بمحافظة أسيوط، لمناقشة المعوقات التي تواجه العمل بالمنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة، وتم التركيز على أهمية تذليل تلك العقبات من أجل تحقيق الفائدة القصوى للمواطنين وتيسير الإجراءات الحكومية.

إحدى المشكلات التي تم طرحها هي قلة التوعية بين المواطنين حول أهمية التقنين، وضرورة استغلال الأراضي بطريقة قانونية وضمان استقرار حقوق الملكية، تم اقتراح حملات توعوية وتثقيفية من خلال وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بمزايا التقنين وتعزيز الوعي بأهميته.

كما تم مناقشة التحديات التقنية التي تواجه عمل المنظومة الإلكترونية، ومستوى التأهيل الفني المتاح للعاملين على هذا النظام، تم التأكيد على ضرورة توفير التدريب المستمر ودعم فني قوي للموظفين لضمان سلامة وفاعلية النظام.

أوضحت محافظة أسيوط: أن علينا العمل والتنسيق بين الجهات المعنية كافة لتقديم الحلول لأي معوقات قد تواجه منظومة العمل في ملف التقنين وإنهاء الإجراءات الخاصة كافة بهذا الملف وفقًا للضوابط والمعايير المحددة وتوعية المواطنين للمضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون، لافتًا إلى حرصه على المتابعة المستمرة لأعمال المنظومة بالكامل بشكل دوري والتعامل مع آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء وأعمال لجان البت وما يجرى فحصه ومعاينته.

أشارت محافظة أسيوط إلى أن تكثيف الجهود والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.