منتخب جزر القمر يقسو على افريقيا الوسطى برباعية في تصفيات كأس العالم

استطاع منتخب جزر القمر تحقيق فوزا كبيرا على ضيفه أفريقيا الوسطى بنتيجة 4-2، في المواجهة التى جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الأولى للمجموعة التاسعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

أهداف المباراة..

تقدم منتخب أفريقيا الوسطى عن طريق اللاعب عبد الحكيم عبد الله في مرماه بالدقيقة 10 معلنا الهدف الأول، وتعادل جزر القمر في الدقيقة 29 عن طريق اللاعب قاسم مدهوما.

وأحرزالهدف الثانى والثالث لمنتخب جزر القمر اللاعب بنجلود يوسف ثم رافيقي سعيد في الدقيقتين 50 و58، ثم اكتملت الرباعية بهدف مزيان ماولدا في الدقيقة 67.

وأحرز منتخب أفريقيا الوسطى هدفه الثاني عن طريق يون زاهاري في الدقيقة 74 لتنتهى المباراة بنتيجة أربعة اهداف مقابل هدفين.