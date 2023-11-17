قفزة للسكر وتراجع اللحوم والزيوت في الأسواق المحلية اليوم الجمعة

اسعار السلع.. ارتفعت أسعار السكر في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما تراجعت أسعار الدقيق والزيوت واللحوم، مقارنة بأسعار أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السلع الاساسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، وجاءت لااسعار على النحو الاتي:

أسعار السلع الأساسية اليوم الجمعة في الاسواق المحلية

السلع

سجل سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 31.14 جنيه، بتراجع 13 قرشا.

وسجل سعر كيلو الفول المعبأ نحو 39.81 جنيه، بتراجع 24 قرشا.

بينما سجل سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 21.67 جنيه، بتراجع 1.28 جنيه.

كما سجل سعر لتر زيت عباد الشمس نحو 60.7 جنيه، بتراجع 1.56 جنيه.

بينما سجل سعر كيلو السكر المعبأ نحو 36.34 جنيه، بزيادة 2.02 جنيه.

وسجل سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 23.03 جنيه، بتراجع 5 قروش.

بينما سجل كيلو العدس المعبأ نحو 48.37 جنيه، بتراجع 72 قرشا.

وحقق لتر زيت الذرة كريستال نحو75.41 جنيه، بتراجع 3 جنيهات.

كما حقق سعر البيض البلدي (بيضة واحدة) نحو 5.1 جنيه، بتراجع 16 قرشا.

وسجل سعر كيلو اللحوم الطازجة نحو 310.16 جنيه، بتراجع 2.69 جنيه.

كما سجل سعر كيلو الدواجن الطازجة نحو 95.03 جنيه، بزيادة 35 قرشا.

وسجل سعر كيلو الأرز السائب نحو 25.28 جنيه، بتراجع 46 قرشا.

بينما سجل كيلو الفول السائب نحو 40.3 جنيه، بتراجع 22 قرشا.

بينما سجل كيلو الجبن الأبيض نحو 95.16 جنيه، بتراجع 15.35 جنيه.

وسجل سعر كيلو الجبن الرومي نحو 243.53 جنيه، بزيادة 19.78 جنيه.

كما حقق سعر لتر اللبن السائب نحو 23.51 جنيه، بتراجع 3 قروش.

وسجل سعر كيلو المسلى الصناعي نحو 60.86 جنيه، بتراجع 1.48 جنيه.