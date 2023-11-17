الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسى يتابع جهود ربط القاهرة الجديدة بمتحف الحضارات وكورنيش النيل (فيديو)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

 أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لعدد من أعمال التطوير من الطرق والمحاور بمحافظة القاهرة.

 

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 وعرضت فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد لحظة تفقد الرئيس السيسى أعمال التطوير بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى فى منطقة كورنيش النيل وكوبري العميد إبراهيم الرفاعى.

 

 واستمع الرئيس خلال الجولة التفقدية إلى الجهود الجارية لربط القاهرة الجديدة بمنطقة متحف الحضارات وكورنيش النيل، وذلك من خلال عدد من المحاور المرورية.

 

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