الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الجمعة بأسواق الصاغة

الذهب
الذهب

سعر الذهب.. واصل سعر الذهب في مصر استقراره بختام تعاملات، اليوم الجمعة في أسواق الصاغة المصرية، حيث لم تشهد أسعار الذهب اليوم في الصاغة المصرية أي تحرك منذ بدء التعاملات؛ ليحافظ المعدن الأصفر على آخر مستويات سجلها بختام تعاملات أمس بعد الارتفاعات التي شهدها على مختلف الاعيرة، وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 2695 جنيهًا.

فيما ارتفعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الجمعة، لأعلى مستوى في أسبوعين وتتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، فبحلول الساعة 12:35 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1988.90 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الثالث من نوفمبر عند 1993.29 دولار، وارتفعت الأسعار 2.7% خلال الأسبوع.

 

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سعر الذهب بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 24

3086 جنيهًا

 

سعر الذهب اليوم عيار 21

2695 جنيهًا

 

سعر الذهب اليوم عيار 18

2314 جنيهًا

 

سعر الجنيه الذهب اليوم

21600 جنيه

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