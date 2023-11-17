سعر الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الجمعة بأسواق الصاغة

سعر الذهب.. واصل سعر الذهب في مصر استقراره بختام تعاملات، اليوم الجمعة في أسواق الصاغة المصرية، حيث لم تشهد أسعار الذهب اليوم في الصاغة المصرية أي تحرك منذ بدء التعاملات؛ ليحافظ المعدن الأصفر على آخر مستويات سجلها بختام تعاملات أمس بعد الارتفاعات التي شهدها على مختلف الاعيرة، وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 2695 جنيهًا.

فيما ارتفعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الجمعة، لأعلى مستوى في أسبوعين وتتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، فبحلول الساعة 12:35 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1988.90 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الثالث من نوفمبر عند 1993.29 دولار، وارتفعت الأسعار 2.7% خلال الأسبوع.

سعر الذهب بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 24

3086 جنيهًا

سعر الذهب اليوم عيار 21

2695 جنيهًا

سعر الذهب اليوم عيار 18

2314 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم

21600 جنيه