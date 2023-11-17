منتخب غينيا يفوز على أوغندا بهدف في الدقيقة الأخيرة بتصفيات كأس العالم 2026

بهدف قاتل نجح منتخب غينيا في تحقيق فوزا غاليا على نظيره الاوغندي في أولى مباريات المنتخبين في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و المكسيك والتي جمعت المنتخبين على ستاد مدينة بركان المغربية ضمن مباريات المجموعة السادسة للقارة الافريقية .

جاءت المباراة التي أقيمت بملعب مدينة بركان المغربية نظرا لعدم جاهزية ملعب العاصمة الغينية كوناكري مثيرة بين منتخبي غينيا و اوغندا حيث افتتح اجوبو كامارا لاعب منتخب غينيا أهداف المباراة في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة من محمد لامين بايو الا ان منتخب أوغندا أدرك التعادل بعد مرور نصف ساعة على أحداث المباراة عن طريق فودو بايو وظلت نتيجة المباراة التعادل بين المنتخب حتى جاءت الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الثاني لينجح سيدوبو سيسية من تسجيل الهدف الثاني وهدف الفوز بالمباراة والنقاط الثلاث لمنتخب غينيا .

يذكر ان المجموعة السادسة تضم الى حانب منتخبي غينيا و اوغندا كل من منتخبي الجزائر و الصومال واللذين التقيا مساء الخميس على ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر ونجح اسود الصحراء في الفوز لثلاثة أهداف لهدف إلى جانب كل من موزمبيق و بوتسوانا ونجح منتخب موزمبيق في تحقيق الفوز خارج ملعبه على نظيره البوتسواني بثلاثة أهداف لهدفين .

هذا وسيواجه منتخب غينيا نظيره البوتسواني على ملعب الاخير يوم ٢٧ نوفمبر الجاري فيما سيواجه منتخب اوغندا منتخب الصومال على ملعب مدينة بركان المغربية يوم ٢١ نوفمبر الجاري ومنتخب الجزائر نظيره الموزمبيقي في العاصمة الموزمبيقية مابوتو يوم الاحد المقبل .