رئيس جامعة بورسعيد يشهد مهرجان النوعية لموسيقي وغناء الطفل

شهد الدكتور أيمن أبراهيم رئيس جامعة بورسعيد والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون مهرجان النوعية لموسيقى وغناء الطفل الذي أقيم بمسرح الكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن غطاس نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والأستاذة الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور أحمد الروبي عميد كلية التربية النوعية، وبيمن عماد ممثلًا عن مطرانية بورسعيد مسئول العلاقات العامة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد.

كما حضر المهرجان الفنان حلمي عبدالباقي وكيل نقابة الموسيقيين، والأستاذ الدكتور شريف محيي الدين عميد معهد الكونسيرفتوار وأستاذ التأليف بمعهد كونسيرافتوار القاهرة، والدكتور أحمد أبوالمجد سكرتير عام النقابات الفنية ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بالمهرجان، إذْ أكد أن الجامعة تسعى دائمًا لإقامة الأنشطة طوال العام الدراسي فهي مساحة مهمَّة لا يمكن إغفالها، خصوصًا أن الطلاب في حاجة لاكتشاف مواهبهم الفنية والثقافية والتواصل الدائم معهم فالدولة المصرية تعطي الأولوية للشباب وتمنحهم الكثير من الفرص.

أبدت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكديمية الفنون ترحيبًا بالتعاون مع جامعة بورسعيد وسعادتها بإقامة مثل هذه المهرجانات الفنية التي تنمي الحس الفني والثقافي لدى فئة الشباب وبالأخص طلاب الجامعات موضحة أن الأكاديمية بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة بورسعيد معربة عن سعادتها بالعروض الفنية والغنائية التي تم تقديمها.

أكدت الدكتورة هبة الموجي منسق عام المهرجان أن الجهد المتواصل من جميع المنظمين لم يكن إلا حبًّا في تقديم صورة فنية وثقافية تليق بصورة الجامعة، وأيضًا معبرة عن المواهب الكثيرة والمختلفة التي تمتلكها الجامعة في القيادة والتنظيم.

افتتحت فعاليات المهرجان الذي قام بإخراجه الفنان محمد الملكي بعرض مميز من فريق باليه كابتن فكتوريا أونتاكا وتبعها عرض رائع لفريق موسيقى وكورال التربية النوعية.

يعد مهرجان النوعية الأول مساحة فنية لاكتشاف المواهب الفنية وتقديمها للمجتمع بشكل أكاديمي من خلال التعاون مع الفرق الفنية وكلية التربية النوعية ببورسعيد.

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