حملة تفتيشية على 10 مخابز بمدينة الغردقة

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة تفتيشية على 10 مخابز بالمدينة بالتنسيق مع الصحة، التموين، الأمن الصناعي، البيئة مدينة، وتراخيص حي شمال الغردقة تحت إشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس بالمدينة وذلك لمتابعة سير العمل بها وجودة ووزن الرغيف المنتج ومدى مطابقته للمواصفات والتأكد من مستوى النظافة العامة وإجراءات الأمن والسلامة بكل مخبز.

واسفرت الحملة على عمل 5 إنذرات لعدم توافر الاشتراطات الصحية والبيئية والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، كما تم عمل محاضر لنقص وزن رغيف العيش ببعض المخابز، وقامت اللجنة بالتنبيه على ضرورة سرعة تلافي جميع الملاحظات الخاصة بكل مخبز وذلك خلال فترات مختلفة على حسب نوع المخالفة، ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالمرور الدائم علي المخابز والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين.

استمرار متابعة أعمال النظافة بالمدينة على مدار اليوم، واستمرارا لتنفيذ خطة النظافة التى وضعتها المدينة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والمتابعة الميدانية لأعمال النظافة.

قام حي شمال الغردقة برئاسة اللواء أحمد مهدي بأعمال نظافة ورفع المخلفات الزراعية والقمامة من حفر الباطن، الأمير طلال، الهلال، الموظفين.

وفي سياق متصل قام حي جنوب الغردقة اليوم برئاسة اللواء محمد صلاح بالتنسيق مع جمعية هيبكا بأعمال النظافة اليومية من رفع المخلفات الشجرية والقمامة من الهضبة، النجدة، السنتر الليبي ، مجاويش، أبو عشرة، مبارك 6، المستلزمات السياحية، مع تشغيل المكنسة بشارع حسين سعيد وشارع المدارس.

كما قام حي جنوب الغردقة برئاسه اللواء محمد صلاح الدين رئيس حي جنوب بالتنسيق مع مدير الإدارة الهندسيه بحي جنوب الغردقة ورئيس قسم التعديات بالأزاله الفوريه بالمركز السياحى سقف الدور الرابع علوي بمساحة 1200 متر مربع فتحي وإزاله فورية داخل كمبوند دريم سيتي بجوار مستشفى الحميات مبانى بدون ترخيص بمساحة 50 مترا مربعا.



وتستمر حملات الإزالة علي نطاق مناطق الحي لردع المخالفين ومنع التعديات والخارجين عن القانون طبقا لتوجيهات اللواء محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي بضرورة ردع المخالفين والتعديات علي أراضي الدولة

الحملة