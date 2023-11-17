قافلة دعوية من أوقاف الشرقية لمساجد بلبيس

نظمت مديرية أوقاف الشرقية، اليوم الجمعة، قافلة دعوية بعدد من مساجد مركز بلبيس، شارك فيها نخبة متميزة من علماء الأزهر والأوقاف.

وتراس عمل القوافل الدعوية الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، يرافقه الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل المديرية، بمشاركة كل من: الدكتور ناصر عبد الأعلى مدير عام الدعوة بالمديرية، والدكتور عبد الغفار عبدالستار عبد البديع أستاذ ورئيس قسم الحديث الشريف وعلومه بجامعة الأزهر، والدكتور محمود رشاد السيد أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية الدعوة بجامعة الأزهر، والدكتور هشام منصور عبدالحي استاذ ورئيس قسم الحديث الشريف وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق.

وألقى العلماء المشاركين في القافلة الدعوية خطبة الجمعة بمساجد بلببس، فضلا عن حضور مقرأة الأئمة ومقرأة الجمهور والنشاط الصيفي للأطفال.