ندوة تثقيفية عن دور المبادرات الرئاسية والخدمات الصحية بالشرقية

أكدت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام بمحافظة الشرقية، أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس نظمت ندوة تثقيفية عن دور المبادرات الرئاسية والخدمات الصحية في التوعية والوقاية من الأمراض.

وأشارت إلى أن الندوة تناولت أهمية المبادرات الرئاسية التي تهتم بصحة المواطنين مثل: الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وسرطان الثدى، والأنيميا، لافتة إلى أنه تم التنبيه بخطورة الإستخدام المفرط للمسكنات والمضادات الحيوية بدون إشراف طبى، فضلاً عن تشجيع الحاضرين على التبرع بالدم فى الأماكن المخصصة لذلك.

ونوهت إلى أن ذلك يتم بالتنسيق مع الإدارة الصحية بمركز فاقوس، ووحدة حماية الطفل ووحدة السكان بالمركز، مشيرة إلى إنه تم عقد الندوة بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس.

وأضافت زاهر أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح،نظمت ندوة تثقيفية بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة عن السحابة السوداء وأثرها السلبى على التغيرات المناخية، تناولت شرح الأضرار الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية على البيئة وصحة الإنسان، وذلك بداخل المركز بحضور العاملين بالمركز والوحدات المحلية.