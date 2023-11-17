إصلاح انفجار خط مياه الشرب الرئيسي بمنطقة الأحرار بالزقازيق

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بسرعة حل أي مشكلات طارئة، والتواصل الدائم مع المواطنين، لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وقد قامت الاجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة إصلاح الكسر الموجود بالخط الرئيسي لمياة الشرب بقطر 6 بوصة بطريق الأحرار بمدينة الزقازيق، وتم الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه على الفور إلى أهالي المنطقة .

قدم أهالي مدينة الزقازيق الشكر لمحافظ الشرقية والجهاز التنفيذي، لسرعة حل المشكلة في أسرع وقت ممكن، ورد الشئ لأصله، وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.