ضبط 1500 كيلو دقيق بلدي قبل بيعه في السوق السوداء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، حملة تفتيشية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، وبالإشتراك مع قطاع وسط الشرقية، استهدفت المنشآت التموينية بمركز أولاد صقر.

وكانت معلومات سرية قد وردت مديرية التموين، تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي لإعادة نخله وتعبئته في شكائر بيضاء بغرض إعادة بيعه بالسوق السوداء، بقصد التربح غير المشروع، بناحية أولاد صقر.

وبالفحص والتفتيش داخل ماكينة طحن الغلال بناحية قرية منشية ناصر أولاد صقر، تم ضبط كمية من الدقيق البلدي قدرها 30 شيكارة بإجمالي 1500 كيلو دقيق، وتم تحرير محضر برقم 13707 جنح أولاد صقر.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة ونقلها عبر سيارات الحملة، وايداعها بأحد المخابز البلدية على ذمة المحضر، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة ومرتكبيها.