العفن الهبابي بأشجار المانجو وطرق المكافحة.. ندوة إرشادية للمزارعين فى الشرقية

قال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إن إدارة المكافحة البستانية بالمديرية بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات، نفذت ندوة ارشادية للمزارعين بناحية الجعفرية بمركز أبو حماد عن العفن الهبابي في أشجار المانجو والطرق المثلي للمكافحة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن نبيل بمعهد بحوث وقاية النبات، والمهندس كمال مسيل بإدارة المكافحة البستانية بالمديرية، وجهاز المكافحة، وعدد من المزارعين.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن الندوة الارشادية تناولت التعريف بالعفن الهبابي، وضرورة التقليم والتطهير باستخدام المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة، وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة، والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.