افتتاح مسجدين بصفط راشين وكفر بني علي فى بنى سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف رؤساء الوحدات المحلية لمركزي ببا وسمسطا، في افتتاح مسجدين بقرية صفط راشين و كفر بني علي، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وإعمار بيوت الله.

حيث افتتح مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا مسجد عبد الفتاح يوسف الكبيربصفط راشين " بعد صيانته وترميمه ورفع كفاءته" على مساحة 1125 متر، يشمل دور أرضي ومصلى للسيدات ودار مناسبات بتكلفة إجمالية 9مليون جنيها " من خطة الوزارة وقد ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ نجم الدين طلبة مدير إدارة أوقاف ببا، وذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة وبعض المواطنين من أهالي القرية.

كما افتتح نشأت معبد رئيس مركز ومدينة

سمسطا، مسجد الهدى بكفر بني علي "بعد إحلاله وتجديده " على مساحة 560 متراً وبتكلفة 2مليون و750ألف حنيهاً، وذلك في حضور فايز حسين شوقي هاشم نائبي رئيس المدينة و حسين إسماعيل رئيس قرية بدهل، وقد ألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد عزت أمين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وفضيلة الشيخ مصطفى رمضان مدير أوقاف سمسطا، ومفتشي الإدارة والتي تناولت موضوع التمسك بالأمل وإتقان العمل وقت الأزمات.

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