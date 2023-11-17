منتدى نسوي للقيادات الشابة لتعزيز دور القيادات الشابة بالشرقية

أطلقت جمعية الحقوقيات المصريات ضمن مشروعها: "مدرسة الكادر السياسي" منتدي "النسوية للقيادات الشابة"، الذي يهدف بشكل أساسي إلى بناء قدرات القيادات الشابة من مختلف المحافظات والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الشباب.

قالت شيماء عبدالخالق مديرة المشروع: “إن فلسفة المنتدى تقوم على تأهيل القيادات النسوية الشابة لكي يصبحن كوادر فاعلة في الحياة السياسية والعامة مستقبلًا، وقادرات على تولى المناصب القيادية والإدارية في مختلف المجالات، وأن يتمتعن بعدد من المهارات الحياتية والخبرات الذاتية”.

أوضحت مديرة المشروع بجمعية الحقوقيات المصريات، بأن المنتدى الذي تم إطلاقه يسعى إلى تخريج عدد من القيادات الشابة النسوية قادرات على المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وذلك إيمانًا من جميعة الحقوقيات المصريات بأهمية مشاركة القيادات الشابة في تعزيز دور النساء والنهوض بأوضاعهن العامة والسياسية، للعمل على تحول نوعي فى المشاركة السياسية للنساء من مجرد التمثيل إلى التمكين، ثم إلى التأثير وصنع القرار.

ذكرت أن إطلاق المنتدى جاء فى نهاية ورشة العمل التدريبية التى استمرت على مدار 3 أيام والتي عقدتها جمعية الحقوقيات المصريات بمحافظة الجيزة، بمشاركة 30 شابة وقيادة نسوية، وتناولت ورشة العمل التدريبية عددًا من الموضوعات من أهمها: موضوعات تتعلق بتحديد المشكلات وترتيب الأولويات من أجل إعداد بناء كودار شابة لخوض الإنتخابات، والمشاركة بفاعلية في المجالس المحلية المنتخبة والنقابات، وتم مناقشة واستعراض موضوعات تتعلق بمفهوم النسوية ونشأة التيارات النسوية والمفاهيم المرتبطة بها، مع عرض للموجات النسوية العالمية والموجات النسوية المصرية.

فضلًا عن مفهوم التقاطعية وهو من الموضوعات المهمة التي تعد أداة أو آلية للتحليل تهدف إلى تفكيك أشكال التمييز والتعريف بحقوق الفئات الهشة داخل المجتمع، وتحقيق العدالة الإجتماعية وإدماج جميع الأجناس، وكيف يمكن تطبيق هذا المفهوم داخل بيئة العمل، في سبيل تغيير ثقافة المجتمع وتمكين النساء المصريات للمشاركة في الحياة المدنية.

دعت جمعية "الحقوقيات المصريات"، القيادات النسوية من داخل الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني أو مراكز الشباب من محافظات مصر المختلفة الراغبات في الانضمام إلى المنتدى، على أن يتم عقد ورش عمل تدريبية متخصصة للراغبات في الانضمام للخروج بكوادر نسائية شابة فاعلة في الحياة العامة والسياسية.

رابط التسجيل للانضمام للمنتدى:-

https://forms.gle/kCmmDG3fH6UAX8J88.