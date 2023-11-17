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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سقوط سارق هواتف محمول أجنبي الجنسية في عابدين

بوابة الوفد الإلكترونية

 

ضبطت  الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة ،   عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بمحافظة الجيزة- حال قيامه بعرض (2 هاتف محمول) للبيع "بثمن بخس" بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته 2 هاتف محمول ومبلغ مالي.

سقوط  سارق هواتف محمول أجنبي الجنسية في عابدين

 وبمواجهته، اعترف بسرقة الهاتفين والمبلغ المالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

غدًا .. محاكمة مرتضى منصور في سب الخطيب

كما تواصل محكمة جنح العجوزة، غدا السبت ، محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

جاء ذلك في القضية رقم 17352 لسنة 2023 جنح العجوزة، بعدما قدم المحامي بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بلاغات للنائب العام عن نفسه وبصفته وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، متضررين من المتهم، لارتكابه جرائم سب وقذف في حقهما، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم.

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