إعدام طن ونصف أغذية متنوعة فى حملات تفتيشية بالدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغنى، وكيل المديرية، بشن حملات تفتيشية على 350 منشأة تبين أن 51 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وقالت الدكتورة لمياء سلامة، مدير الطب الوقائى بالدقهلية أن الحملات أسفرت عن تحريرعدد 198 محضرًا وتمكنت من سحب 99 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وقامت بإعدام 1310 كيلو من أغذية متنوعة و292 لترعصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.



وأكد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.